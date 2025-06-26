KARDEMİR, Dubai'de Middle East Rail 2025 Fuarı'na Katıldı

KARDEMİR, Dubai'de Middle East Rail 2025 Fuarı'na Katıldı
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Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları, Dubai'de düzenlenen Middle East Rail 2025 Fuarı'nda yer alarak bölgenin demir yolu sanayisinde Türk markasının tanıtımını gerçekleştirdi. Fuar süresince yeni işbirlikleri ve pazar analizleri yapıldı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), "Middle East Rail 2025 Fuarı"na katıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk entegre demir çelik fabrikası olarak sanayinin kalkınmasında öncü rol üstlenen KARDEMİR'in, 24-25 Haziran'da Dubai'de düzenlenen ve Orta Doğu'nun en önemli demir yolu etkinliklerinden biri olan "Middle East Rail 2025 Fuarı"na katılım sağladığı belirtildi.

Ülkenin ve bölgenin yerli ve milli tek demir yolu rayı ve tekeri üreticisi ünvanıyla fuarda yer alan KARDEMİR'in stratejik ürünlerini uluslararası sektöre tanıtma fırsatı bulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fuar süresince gerçekleştirilen temaslar, yeni işbirliklerinin kapısını aralamış, bölgesel pazar ihtiyaçları ve iş geliştirme olanakları yerinde analiz edilmiştir. Tanıtım faaliyetleriyle marka bilinirliğimiz güçlendirilmiş, Türk demir yolu sanayisinin bölgedeki görünürlüğü artırılmıştır. KARDEMİR olarak, milli üretim gücümüzle ülkemizi uluslararası platformlarda temsil etmeyi sürdürecek, Türk demir yolu sanayisinin büyümesine katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Ekonomi
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