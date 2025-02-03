Yunanistan'da büyük kaçış! 7.3'lük depreme neden olan fay harekete geçti

Yıllar önce felakete neden olan fay harekete geçti
'Yenidoğan Çetesi' sanığı İlker Gönen için cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı

Yenidoğan Çetesi sanığına cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı
Gezi soruşturması medyaya sıçradı ama bir sıkıntı var: Mümkün değil

Gezi soruşturması medyaya sıçradı ama bir sıkıntı var: Mümkün değil
Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ancak vatandaşın pek hoşuna gitmeyecek

Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ama olumlu anlamda değil

KARÇİMSA, Yeşil Çimento Yatırımına Başladı

KARÇİMSA, Yeşil Çimento Yatırımına Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te KARÇİMSA, 30 milyon dolar yatırım ile yıllık 1 milyon ton kapasiteli yeşil çimento üretiminde kullanılacak klinker ve granüle cüruf tesisi için çalışmalara başladı. Yeşil çimento kullanımının zorunlu hale gelmesi ile çevresel sürdürülebilirlik hedefleniyor.

Karabük'te hizmet veren KARÇİMSA 30 milyon dolar yatırım ile yıllık 1 milyon ton kapasiteli yeşil çimento üretiminde kullanılacak olan klinker ve granüle cüruf tesisi için çalışmalara başladığını duyurdu.

Soner Özbey, aynı zamanda KARDEMİR iştiraki olan KARÇİMSA olarak, kamu yatırımlarında zorunlu hale getirilecek olan yeşil çimento üretiminde kullanılacak olan klinker ve granüle cüruf tesisi yatırımına başlama kararı aldıklarını söyledi.

KARÇİMSA Yönetim Kurulu Başkanı Soner Özbey konuyla ilgili yaptığı açıklamada," Türk çimento sektörünün son yıllarda üzerinde odaklandığı 'Yeşil Çimento'nun yaygınlaştırılmasına ilişkin tebliğ 16 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Kamu İhale sözleşmelerinde düşük karbon emisyonuna sahip yeşil Çimento kullanımının yaygınlaştırılmasına ilişkin tebliğ ile 2025'ten itibaren kamu ihale sözleşmelerinde düşük karbon emisyonuna sahip yeşil çimento kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla diğer çimento türlerine sınırlama getirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafında yeni yayımlanan tebliğ ile, kamu ihalelerinde yeşil çimento kullanımı zorunlu hale geliyor. Çevresel sürdürülebilirlik ve teknik verimliliğiyle ön plana çıkan yeşil çimento kullanımını teşvik etmek amacıyla; kullanılacak çimentoda klinker/çimento oranı en fazla 0,80 olarak satın alınacak ve bu oran 2030'da 0,75'e inecek. Bu sayede ülkemizdeki binaların gömülü karbon emisyonları önemli oranda düşecek. Bizlerde firma olarak ortaya koyduğumuz vizyon ile hem şirketimizin kapasitesini artırıyor, hem de çağın koşullarına uygun katma değeri yüksek ürünlerle kar marjımızı daha da yukarılara çekmeye çalışıyoruz. Bu konuda da en büyük destekçimiz ortağımız olan KARDEMİR AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve yönetim kurulu. KARDEMİR'den temin ettiğimiz cüruf ile Yeşil Çimento üretiminde kullanılacak olan granüle cüruf ve klinker üretecek ve ülke genelindeki çimento fabrikalarına pazarlayacağız. Yıllık 1 milyon ton kapasiteli bu yatırımımızın minimum tutarı yaklaşık 30 milyon dolar. KARÇİMSA olarak emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Bu yatırımımızla hem ürün yelpazemizi geliştirecek, hem de kar marjımızı yükselteceğiz. Biz kazandıkça KARDEMİR kazanacak, Karabük kazanacak, şirket hissedarları kazanacak" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Şara'nın ziyareti öncesi terör örgütü elebaşından dikkat çeken mesaj
img

Engin Polat'ın ifşası Dilan Polat'ı çıldırttı
img

Herkesin içinde evlilik teklif etti ama aldığı cevap karşısında yıkıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Celal Şengör'den Ege'deki depremler için ürküten sözler: Patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık

Celal Şengör'den Ege'deki depremler için tedirgin eden sözler
Gaziantep FK-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Gaziantep FK-Galatasaray maçının ilk 11'leri
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Morata, imzayı atar atmaz yıldız futbolcunun Galatasaray kariyerini bitirdi

İmzayı atar atmaz yıldız futbolcunun Galatasaray kariyerini bitirdi!
Bir dönem paylaşılamıyordu! Son hali hayranlarını kahretti

Bir dönem paylaşılamıyordu! Son hali hayranlarını kahretti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.