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KARÇİMSA'dan KARDEMİR Hisse Alımı

KARÇİMSA'dan KARDEMİR Hisse Alımı
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KARÇİMSA Yönetim Kurulu Başkanı Soner Özbey, KARDEMİR A.Ş. hisselerinden 1 milyon 960 bin TL'lik alım yaparak payını yüzde 20,51'e çıkardı.

KARÇİMSA Yönetim Kurulu Başkanı Soner Özbey, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) A.Ş (A) hisselerinden 1 milyon 960 bin TL'lik daha alım yaparak payını yüzde 20,51 seviyesine çıkardı.

Özbey, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, KARDEMİR'in borsada işlem gören A grubu paylarından 1 milyon 960 bin TL tutarında hisse alımı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Açıklamada, bu işlemle birlikte KARDEMİR sermayesindeki paylarının yüzde 20,51 sınırına ve oy haklarının ise yüzde 432 sınırına ulaştığı belirtildi. - KARABÜK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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