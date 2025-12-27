Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-4 TEM Otoyolu Adapazarı Ücret Toplama İstasyonu'nda yapılan serbest geçiş sistemine geçiş çalışmaları nedeniyle Adapazarı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun Yenipazar Kavşağı Denizli istikametinde yürütülen şev çalışması sebebiyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları kesimi 0-1. kilometrelerinde deprem hasarları onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Afyonkarahisar-Çifteler-Emirdağ yolunun 22-23. kilometreleri, hızlı tren üst geçidi çalışmaları nedeniyle Emirdağ yönüne ulaşıma kapatıldı. Trafik akışı Çifteler yönünden iki yönlü sağlanırken, güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 19-24. kilometreleri yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kapatılarak, trafik akışı Lapseki-Çanakkale istikametinde iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerinde sol şerit, otoyol yapım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer şeritlerden kontrollü izin veriliyor.

Isparta-Burdur yolunun 3-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Fatsa-Aybastı yolunun 41-52. kilometrelerinde ulaşım, yapım çalışmaları dolayısıyla kontrollü devam ediyor.

Trabzon-Rize yolunun 21-25. kilometreleri üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Rize yönünde trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten çift yönlü izin veriliyor.