Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli otoyollarda yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışının kontrol altında sürdüğünü açıkladı. Sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmesi önemle vurgulandı.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-4 TEM Otoyolu Adapazarı Ücret Toplama İstasyonu'nda yapılan serbest geçiş sistemine geçiş çalışmaları nedeniyle Adapazarı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü sağlanıyor.
Aydın-Denizli Otoyolu'nun Yenipazar Kavşağı Denizli istikametinde yürütülen şev çalışması sebebiyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü devam ediyor.
TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları kesimi 0-1. kilometrelerinde deprem hasarları onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Afyonkarahisar-Çifteler-Emirdağ yolunun 22-23. kilometreleri, hızlı tren üst geçidi çalışmaları nedeniyle Emirdağ yönüne ulaşıma kapatıldı. Trafik akışı Çifteler yönünden iki yönlü sağlanırken, güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.
Çanakkale-Lapseki yolunun 19-24. kilometreleri yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kapatılarak, trafik akışı Lapseki-Çanakkale istikametinde iki yönlü devam ediyor.
Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerinde sol şerit, otoyol yapım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer şeritlerden kontrollü izin veriliyor.
Isparta-Burdur yolunun 3-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Fatsa-Aybastı yolunun 41-52. kilometrelerinde ulaşım, yapım çalışmaları dolayısıyla kontrollü devam ediyor.
Trabzon-Rize yolunun 21-25. kilometreleri üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Rize yönünde trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten çift yönlü izin veriliyor.