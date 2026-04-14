Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli güzergahlarda sürdürülen yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemeleri yapıldığını açıkladı. Çeşme Otoyolu, Kızılcahamam-Ankara yolu ve diğer birçok güzergah üzerinde sürücülere dikkatli olmaları ve işaretlere uymaları hatırlatıldı.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Çeşme Otoyolu'nun yenileme ve onarımı kapsamında 11-12. kilometrelerde Çeşme istikametinde bulunan Kahramandere Köprüsü'nün derzi yenileniyor. Çalışmalar nedeniyle sağ ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten sağlanıyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 51-54. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
TEM Otoyolu'nun Gaziosmanpaşa Kavşağı ayrılma kolundaki çalışmalar nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.
Diyarbakır-Mardin yolunun 10-12. kilometreleri ile Nevşehir-Kayseri yolunun 59-62. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun Bursa-Ankara istikameti 13-15. kilometreleri, yapım çalışmaları nedeniyle kapatılarak ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Seydişehir-Bozkır yolunun 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Sinop-Samsun yolunun 32-35. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, Sinop istikametinden iki yönlü devam ediyor.
Bingöl-Karlıova yolunun 25-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
İnebolu-Kastamonu yolunun 53-55. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.