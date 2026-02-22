Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli yollar üzerindeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu. TEM Otoyolu, Aydın-Denizli Otoyolu ve diğer önemli yollar üzerinde trafik akışında geçici düzenlemeler yapıldığı bildirildi.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'nu serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları nedeniyle Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından ve kontrollü yapılıyor.
Aydın- Denizli Otoyolu'nun 8-9. kilometreleri Denizli istikametinde şev destekleme çalışması sebebiyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.
TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları 0-1. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 19-27. kilometrelerinde derz bakım onarım çalışması kapsamında İzmir yönünde trafik işaretlemesi ve bant aktarma yapılıyor. Ulaşım, karşı yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor.
Ankara-Samsun yolunun 32-33. kilometrelerinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ banket trafiğe kapatılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım, servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Ordu-Fatsa yolunun 3-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Arhavi-Hopa-Kemalpaşa-Sarp yolunun 32-34. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Kemalpaşa-Sarp yönü trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 31-33. kilometrelerindeki (Beycik mevkisi) heyelan sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki şeritli sürdürülüyor.
Tuzluca-Iğdır yolunun 8-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.