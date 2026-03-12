Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli güzergahlardaki trafik düzenlemelerini duyurdu. Çeşitli yollar üzerinde saat sınırlı kapatmalar ve şerit daraltmaları uygulandığı belirtildi.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri ile İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı 0-1. kilometrelerinde refüj çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22.00-05.00 saatlerinde söz konusu kesimlerde orta ve sol şeritler kontrollü şekilde trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden devam ediyor.
TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları 0-1. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Kocaeli-İstanbul yolunun 56-57. kilometrelerinde drenaj çalışmaları nedeniyle şerit daraltmasına gidiliyor. Bu bölgede alternatif imar yolları da kullanılabiliyor.
Sarıgöl-Buldan yolunun 22-26. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü sürdürülüyor.
Vezirhan-Gölpazarı şehir geçişi-Taraklı yolunun 25-26. kilometrelerinde (Taraklı-Vezirhan istikameti) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Ankara-Samsun yolunun 32-33. kilometreleri Ankara istikametinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları sebebiyle sağ banket trafiğe kapatılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 47-49. kilometrelerinde (Çaydeğirmeni belde geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde "Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi" kapsamındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Tuzluca-Iğdır yolunun 8-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-64. kilometrelerindeki 10 tünelde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.