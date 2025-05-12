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Karayollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Aksamalar

Karayollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Aksamalar
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Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli yol kesimlerinde yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü duyurarak sürücüleri trafik işaretlerine uymaya çağırdı. TAG Otoyolu, TEM Otoyolu ve diğer önemli yollarda kontrollü ulaşım sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 13-16. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları 72-76. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

O-4 Anadolu Otoyolu'nun Kandıra-Körfez kavşakları 73-92. kilometreleri üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla 22.00-06.00 saatlerinde Ankara-İstanbul yönünde trafiğe kapatılacak. Trafik akışı, Kandıra Kavşağı'ndan D-100 Devlet Yoluna yönlendirilerek ve TEM Otoyolu Kandıra Kavşağı'ndan otoyola giriş yapılamayacak.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki Çaykur Köprülü Kavşağı'nda yürütülen çalışmalar nedeniyle her iki yönde yan bağlantı kolları trafiğe kapatıldı.

Kırşehir-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Seydikemer-Söğüt yolunun 47-57. kilometrelerindeki yol çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 32-38. kilometrelerindeki yol çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Elazığ-Maden-Diyarbakır yolunun 69-70. kilometrelerinde Maden şehir geçişindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 9-10. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 23-33. kilometrelerindeki (Çatalzeytin mevki) köprü malzemesi nakli nedeniyle güzergah kısa sürelerle trafiğe kapatılıyor.

Kaynak: AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi
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