Kara yollarında durum
İzmir-Aydın Otoyolu ve diğer çeşitli yollar üzerindeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde trafik akışında aksamalar ve şerit kapatmaları yaşanıyor. Sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymaları isteniyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre İzmir- Aydın Otoyolu'nun 0-5. kilometreleri ile bağlantı yollarında üstyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle İzmir-Aydın istikameti Güney-1 Köprüsü, Aydın- İzmir istikameti ve bu yöndeki Kadıköy Köprüsü'nde bazı şeritler trafiğe kapatılarak sürücüler, açık şeritlere yönlendiriliyor.
TEM Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde Edirne Batı-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle kesimler halinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı, diğer şeritlerden sağlanıyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-54. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Ödemiş-Kiraz yolunun 0-3. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, Kiraz-Ödemiş istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Sinop-Samsun yolunun 32-35. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım, Sinop istikametinden iki yönlü devam ediyor.
Kulu-Cihanbeyli yolunun 2-4. kilometrelerinde (Kulu Bölge Hastanesi-Dinek Kavşağı) yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.
Zonguldak-Devrek ayrımı-Çaycuma-Bartın yolunun 20-22. kilometrelerinde Ecekler Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları sebebiyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Bartın istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Diyarbakır-Mardin yolunun 10-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, yolun bir bölümünden gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.