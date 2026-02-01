Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre İzmir Aydın Otoyolu'nun Torbalı Bağlantı Yolu Devlet Demir Yolları (DDY) Köprüsü'nün İzmir istikameti 2-3. kilometrelerindeki çelik derzlerin yenileme çalışmaları nedeniyle sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, sağ şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 15-16. kilometrelerindeki heyelan ve Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, sol şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Samsun-Ankara yolunun 22-25. kilometrelerindeki (Havza Tüneli) bakım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa Kavşağı ayrılma kolundaki çalışmalar sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Tirebolu-Doğankent yolunun 9-12. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yol yapım ve genişletme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Hadim-Alanya yolunun 5-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir-Akhisar yolunun 0-1. kilometrelerindeki Pamukçu Kavşağı'ndaki menfez çalışmaları nedeniyle ulaşım, servis yolundan sürdürülüyor.

Silifke-Mersin yolunun 49-50. kilometrelerindeki Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım işi sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.