Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli bölgelerde yürütülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğin yavaşladığını ve bazı yolların kapatıldığını duyurdu. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerektiği belirtildi.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu Çerkezköy Kavşağı kollarında yürütülen üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne ve İstanbul istikametinden gelen taşıtların TEM Otoyolu'ndan Çerkezköy gişesine çıkışına izin verilmiyor.

İzmir Çevre Otoyolu Buca Doğu Kavşağı'nın Işıkkent yönünden Buca'ya ve Çeşme yönünden Kaynaklar yönüne giriş katılım kollarında aydınlatma çalışması yürütülüyor. Bu sebeple 0-1. kilometrelerde ulaşım sonraki kavşaklardan sağlanıyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Mersin Serbest Bölge-Tarsus Organize kavşakları 3-8. kilometrelerindeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Amasya-Taşova yolunun 13-16 kilometrelerindeki Akdağ Tüneli mevkisinde yürütülen heyelan çalışmaları sebebiyle ulaşım, Akdağ Tüneli'nin Taşova yönünde iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon-Maçka yolunun 15. kilometresindeki Değirmendere 5 Köprüsü'nün her iki yönünde yapılan derz onarım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Antalya-Serik-Manavgat yolunun 12-13. kilometrelerindeki FSK Üst Geçidi derz onarım çalışmaları nedeniyle Serik-Antalya istikametinde bir şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer şeritten izin veriliyor.

Bursa-Yalova yolunun 25-26. kilometrelerinde bulunan Tonami Köprülü Kavşağı'nın bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 5-6. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları, heyelan ıslahı ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 21-24. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Beşir-Kurtalan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten çift yönlü sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
