Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun Malkara istikametindeki bazı kesimlerde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor.

İzmir Çeşme Otoyolu'nun 1-9. kilometrelerinde aydınlatma lambalarının bakım çalışması sebebiyle 00.00-05.00 saatlerinde Çeşme istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak sürücüler sağ şeride yönlendirilecek.

TAG Otoyolu'nun Mersin-Adana istikametinde Serbest Bölge-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi kavşaklarındaki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde bant aktarımı yapılarak, trafik akışı Adana-Mersin istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Zonguldak il sınırı-Mengen-Yeniçağa yolunun 30. kilometresinde şev düzenlemesi ve taş duvar yapım çalışmaları nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikametinde bir şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer şeritten kontrollü izin veriliyor.

Niksar-Reşadiye yolunun 12-15. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle Reşadiye istikameti ulaşıma kapatılarak trafik akışı Niksar yönünden sürdürülüyor.

Bulancak-Giresun-Espiye yolunun 54. kilometresindeki Arıdurak Tüneli'nde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar Giresun-Espiye yönünde ulaşım tek şeritten devam edecek. Espiye-Giresun yönündeki tüp de trafiğe kapatılarak sürücüler servis yoluna yönlendirilecek.

Diyarbakır-Siverek yolunun 11-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Ağrı-Taşlıçay yolunun 42-48. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle Ağrı-Doğubayazıt istikametinde ulaşım sol platformdan gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Antalya-Isparta yolunun 34-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun Dursunbey-Tavşanlı istikameti 17-21. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.