Haberler

Kara yollarında durum

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve çeşitli otoyollarda bakım-onarım çalışmaları nedeniyle ulaşımda kontrollü geçişler uygulanmaktadır. Bu çalışmalar, yol kullanıcılarının güvenliği için önem arz ediyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün giriş bölgesi Ankara istikametinde bakım ve onarım çalışması dolayısıyla bant aktarımı yapılarak, ulaşım tek platformdan iki yönlü sağlanacak.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Buca Doğu Kavşağı Işıkkent yönünden Buca'ya giriş katılım kolunda ve Buca Doğu Kavşağı'nın Buca yönünden Çeşme yönüne giriş katılım kolunda aydınlatma sistemleri çalışması nedeniyle 15 Aralık'a kadar 23.00-05.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülecek.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Mersin Serbest Bölge-Tarsus Organize kavşakları 3-8. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Derebucak yolu, 16-19. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla 10.00-16.00 saatlerinde ulaşıma kapatılacak.

Kütahya-Eskişehir yolunun 16-24. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir-Kütahya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kırıkkale-Yozgat yolunun 68-71. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 15. kilometresindeki Değirmendere-5 Köprüsü'ndeki derz onarım ve Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 5-6. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları, heyelan ıslahı ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Amasya-Taşova yolunun 13-16. kilometrelerinde Akdağ Tüneli mevkisindeki kaya heyelanı önleme çalışmaları sebebiyle ulaşım Akdağ Tüneli'nin Taşova yönünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Afet bölgesi ilan edilen ilçemiz fena sallandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı

İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı
Balıklıgöl'e atlayan genç! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü

Balıklıgöl'e atlayan genç! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü
Poz sırasında samimi an! Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisine yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı

Poz sırasında samimi an! Yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı
Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...

Güllü, ölmeden önce iki isim vermiş: Başıma bir şey gelirse...
İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı

İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı
FED'in faiz kararına altının ilk tepkisi: İşte gram ve çeyreğin fiyatı

FED'in kararına altının ilk tepkisi: İşte gram ve çeyreğin fiyatı
Fener taraftarı kahrolacak! Sörloth için kesin karar verildi

Hakkındaki gelişme Fener taraftarını kahredecek
Bingölspor'un dayanışma gecesinde 28 milyon TL toplandı, en yüksek bağış Peker'den geldi

3. Lig ekibinin bağış gecesine damga vurdu! Rakam dudak uçuklattı
Dzeko, Fener'den gittiği takımda hayatının şokunu yaşadı

Fener'den gittiği takımda hayatının şokunu yaşadı
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Trump'tan tarihi operasyon! Görüntüler servis edildi, petrol fiyatları bir anda yükseldi

Böylesi daha önce hiç olmadı! Petrol fiyatlarını uçuran operasyon
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yerine gelecek isim

Galatasaray'dan gidiyor! Yerine gelecek isim bile belli
title