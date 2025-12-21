Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve devlet yollarındaki yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülere trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği uyarısında bulundu. Farklı yollar üzerinde çeşitli çalışmalardan dolayı trafik akışında kontrollü geçişler gerçekleşiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-4 TEM Otoyolu Kandıra Ücret Toplama İstasyonu'nda yapılacak serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları nedeniyle Kandıra gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü yapılıyor.
Aydın-Denizli Otoyolu'nun Sarayköy bağlantı yolu köprüsü üzerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Denizli istikametinden gelen araçlar otoyola katılım sağlayamıyor.
Ankara-Niğde Otoyolu, Ankara istikameti sol şerit kapatılarak trafik akışı, kontrollü olarak diğer şeritten gerçekleştiriliyor.
Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla 2-3. kilometrelerinde trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.
Amasya-Taşova yolunun 13-16. kilometrelerinde Akdağ Tüneli mevkiindeki kaya heyelanı çalışmaları nedeniyle ulaşım, Akdağ Tüneli'nin Taşova yönünden iki yönlü devam ediyor.
Afyonkarahisar-Çifteler Emirdağ yolunun 22-24. kilometrelerindeki hızlı tren üst geçit çalışmaları sebebiyle Emirdağ yönü ulaşıma kapatılarak trafik akışına Çifteler kesiminden iki yönlü izin veriliyor.
Trabzon-Maçka-Torul Devlet yolu bağlantısındaki eski yolun, 24-26. kilometreleri arasında bulunan Güney 1, Güney 2 ve Değirmendere 11 köprülerinde yapılacak derz onarım çalışması dolayısıyla ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Diyarbakır-Mardin yolunun 20-21. kilometrelerindeki sol yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak trafik akışı, sağ kesimden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Bursa-Yalova Devlet yolunun 25-26. kilometrelerindeki Tonami Köprülü Kavşağı'ndaki bakım onarım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.
Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 5-6. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları, heyelan ıslahı ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.