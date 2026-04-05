Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarından dolayı çeşitli güzergahlarda trafik düzenlemeleri yapılmakta. Sürücülerden trafik işaretlerine uymaları ve yavaş gitmeleri isteniyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 2-5. kilometreleri Denizli istikametinde yapılacak şev çalışması nedeniyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım orta ve sol şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale Kesimi Otoyolu'nun Malkara istikametinin bazı kesimlerinde bakım onarım çalışması yapılması sebebiyle Malkara istikameti sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritlerden sürdürülüyor.

TAG Otoyolu Adana-Gaziantep istikameti Ayran Tüneli içerisinde elektronik sistem bakım onarım çalışması dolayısıyla 111. kilometrelerinde sağ şerit taşıt trafiğine geçici olarak kapatıldığından trafik akışı sol ve orta şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya yolunun 34-37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikametinde araç geçişine izin verilmiyor, ulaşım Ankara-Konya istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Bursa-Balıkesir yolunun Susurluk-Balıkesir istikameti 44-48. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Balıkesir-Susurluk istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde Yeni Zigana Tüneli'nin Trabzon-Gümüşhane yönündeki tüpünde drenaj sistemleri bakım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

Diyarbakır-Silvan-Bingöl yol ayrımı 71-73. kilometrelerinde eksen sol yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı sağ şeritten gidiş geliş olarak sürdürülüyor.

Fatsa-Ordu-Gülyalı yolunun 16-22. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Fatsa istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Tuzluca-Iğdır yolunun 8-10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
