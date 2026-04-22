KGM'den "Ankara Çevre Yolu'nun ücretli hale getirileceği" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Haberler

KGM'den "Ankara Çevre Yolu'nun ücretli hale getirileceği" iddialarına ilişkin açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KGM, Ankara Çevre Yolu'nun ücretli hale getirileceği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu. Vatandaşların ücretsiz erişiminin devam edeceği vurgulandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), kurum bünyesinde Ankara Çevre Yolu'nun ücretli hale getirilmesine yönelik herhangi bir çalışma bulunmadığını bildirdi.

KGM'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan "Ankara Çevre Yolu'nun ücretli hale getirileceği" yönündeki iddiaların asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"KGM bünyesinde Ankara Çevre Yolu'nun ücretli hale getirilmesine yönelik herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Vatandaşlarımıza yıllardır kesintisiz ve ücretsiz ulaşım imkanı sağlayan KGM tarafından işletilen çevre yolları, kamu hizmeti anlayışı gereği aynı statüde hizmet vermeye devam etmektedir. Kasıtlı olarak eksik ve yanıltıcı içeriklerle oluşturulan ve huzursuzluğa yol açarak kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan bu tür yanıltıcı bilgilere itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Kaynak: AA / Mert Davut
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

