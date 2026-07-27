KGM, İstanbul'da 5 taşınmaz satışa çıkarıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul'daki 5 taşınmazın, ihale yoluyla satışını yapacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KGM 1. Bölge Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un Bahçelievler, Kadıköy ve Sancaktepe ilçelerindeki toplam 5 taşınmazın satış ihalesi, kapalı teklif usulü artırmayla yapılacak.

Söz konusu taşınmazların geçici teminat tutarı 355 bin 845 lira ile 6 milyon 876 bin 345 lira, taşınmazların tahmini bedeli ise 11 milyon 861 bin 500 lira ile 229 milyon 211 bin 500 lira arasında tespit edildi.

Taşınmazların satışına yönelik ihaleler, 12 Ağustos Çarşamba günü Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nde yapılacak.

KGM 3 kadrolu personel istihdam edecek

Öte yandan, KGM'nin merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 3 kadrolu "inşaat mühendisi" alımı yapılacak.

Adaylar, 6 Ağustos'a kadar e-Devlet'ten "Karayolları Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)" adresinden, başvuruda bulunabilecek.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, adayların KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olması gerekiyor.

Kaynak: AA