Karatay'a günlük 700 ton kapasiteli "Tahıl Kurutma Tesisi" kazandırılıyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, tarıma yönelik yenilikçi çalışmalarıyla üreticiyi desteklemek için Kızören ve Yarma Mahallelerinde "Tahıl Kurutma Tesisi" kuracak.

Karatay Belediyesi, Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karatay Ziraat Odası ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ortaklığıyla, Kızören ve Yarma Mahallelerinde günlük 700 ton kapasiteli kurutma tesisi kurulması için protokol imzalandı. Kızören ve Yarma Mahallelerine kurulacak tesisler geniş bir bölgede çiftçilere hizmet verecek ve ürünlerin kurutulması aşamasında yaşanan hasat sonrası kayıplar en az seviyeye indirilmiş olacak. Tesislerde; fasülye, ayçiçeği ve mısır gibi ürünler kurutularak katma değeri arttırılacak. Böylelikle mevcut tarımsal üretim yapan işletmelerin üretim gideri azalarak net karı artacak, yine çiftçilerin yeni tarımsal mekanizasyon ve tekniklerinin öğrenilmesi sağlanacak.

"Çiftçilerimizin ve üreticilerimizin her zaman yanındayız"

Karatay'ın tarımsal verimliliğine katkı sağlayacak önemli bir adım attıklarını ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca Tahıl Kurutma Tesisi'nin, Kızören ve Yarma Mahallelerine hayırlı olmasını diledi. Tarıma yönelik yenilikçi çalışmalara her zaman destek verdiklerini söyleyen Başkan Kılca, "Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Ziraat Odası Başkanlığımız ve Belediyemiz iş birliğinde bölgemize iki ayrı noktada Tahıl Kurutma Tesisini kazandıracağız. KOP İdaresi Başkanlığımıza projemize destek verdiği için teşekkür ediyorum. Toplamda 8 milyon 350 bin TL'ye mal olacak tesisimizin büyük bölümünü KOP İdaresi Başkanlığımız karşılıyor. Bir kısmının finansmanını belediyemiz bir kısmını da Ziraat Odası Başkanlığımız karşılıyor. Belediye olarak çiftçilerimizin ve üreticilerimizin her yanındayız ve onlara destek veriyoruz. Kuraklığın ve susuzluğun konuşulduğu bugünlerde bu tür kurutma tesislerinin önemi daha da artıyor. En kısa sürede hayata geçireceğimiz projemizin Konya'mıza, Karatay'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm paydaşlarımıza da destekleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"Ürünlerin katma değer artacak"

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu; Tahıl Kurutma Tesisinin faaliyete geçmesi ile ürünlerin daha nitelikli hale geleceğine dikkat çekerek bölge çiftçisine katma değer sağlayacağını aktardı. Karakoyunlu, "Karatay'daki ürünlerin daha nitelikli hale getirilmesi ve çiftçinin ürününden hızlı bir şekilde sonuç alabilmesini sağlayacak bir projeyi birlikte hayata geçiriyoruz. Ürünün üretilmesinden ziyade katma değerli hale getirilmesi her şeyden önemli. Üreticinin ürettiği üründen daha fazla gelir elde ediyor olması gelecek senelerde de aynı üretimini devam etmesi onları motive edici ve bölgemize değer kazandırıcı bir hale geliyor. Bu çerçevede bugün imzaladığımız protokolün en önemli kısmı, ürünün nitelikli kaliteli hale getirilmesini sağlamaktır. Bunun için iki tane önemli kurutma tesisini kazandırıyoruz. İş birlikleri için Karatay Belediye Başkanımıza, Ziraat Odası Başkanımıza ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bölgemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Kurutma tesisi acil bir ihtiyaçtı"

Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, Konya belediyelerinin ve KOP İdaresi Başkanlığının her zaman destekçileri olduğunu söyledi. Kavuneker Karatay İlçe Tarım Müdürlüğüne de katkılarından dolayı teşekkür etti. Kurutma Tesisinin aciliyetine vurgu yapan Rıfat Kavuneker, "KOP Bölge Kalkınma İdaresine, Karatay Belediyemize, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. KOP Bölge Kalkınma İdaresi ve belediyelerimiz Konya tarımının yanındalar. Bizlere yatırım ve projeleri ile her zaman destek veriyorlar. Kurutma Tesisi acil bir ihtiyaçtı. Mevsimsel değişiklikler de bu ihtiyacı artırdı. Yeni ürünlerin ekilebilmesi için bazı ürünlerin erken ekilip kurutulması gerekiyor. Tesis bu ihtiyaca cevap verecek. Tahıl Kurutma Tesisini ilçemize kazandıran başta KOP Başkanımıza ve Karatay Belediye Başkanımıza şahsım ve çiftçilerimiz adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Çiftçilerimiz daha hızlı üretim yapacak"

Son olarak konuşan Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdem Gezgin, iki farklı bölgede hayata geçirilecek olan projenin hayırlı olmasını diledi. Gezgin; Tesisler ile birlikte daha hızlı üretimin yapılacağını söyledi. Erdem Gezgin, "KOP Bölge Kalkınma İdaresi, Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Karatay Belediyemiz ile Karatay Ziraat Odamızın ortaklığıyla iki yarı bölgede Kurutma Tesisi Karatay'a kazandırılıyor. Tesisle beraber daha bereketli ve daha hızlı üretimler yapılacak ve aynı zamanda katma değeri yüksek ürünler elde edilecek. Bu düşüncelerle tesislerin çiftçilerimize ve Konya'mıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında Kızören ve Yarma Mahallelerine kazandırılacak olan projenin imzaları atıldı. - KONYA