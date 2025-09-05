Haberler

Karasal Fotovoltaik Modüllere Yeni Türk Standartları Getirildi

Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, karasal fotovoltaik modüllere ilişkin yeni kurallar ve test şartlarını içeren bir tebliği Resmi Gazete'de yayımladı. Bu standartlar 3 ay içinde yürürlüğe girecek.

Karasal fotovoltaik modüllere dair bazı kurallar mecburi uygulamaya alınan Türk standartları listesine dahil edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan "Mecburi Uygulamaya Alınan Ürünlere İlişkin Türk Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda karasal fotovoltaik modüllerin test şartları, özel şartlar ve deney prosedürlerine dair kurallar mecburi uygulamaya alınan Türk standartları listesine eklendi.

Fotovoltaik modül güvenlilik yeterliliğine ilişkin yapım ve deney kuralları da söz konusu listeye dahil edildi.

Tebliğ, 3 ay sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
