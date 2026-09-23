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Karapınar'da İlçe Tarım Müdürü, ayçiçeği ve patates tarlalarında inceleme yaptı

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Karapınar'da İlçe Tarım Müdürü, ayçiçeği ve patates tarlalarında inceleme yaptı
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Konya Karapınar'da çerezlik ayçiçeği ve patates hasadı sürüyor. İlçe Tarım Müdürü İsmail Filikci, üretim alanlarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı; saha çalışmalarının süreceği belirtildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde çerezlik ayçiçeği ve patates hasadı devam ediyor.

İlçede tarımsal üretimin önemli kalemleri arasında yer alan çerezlik ayçiçeği ve patateste hasat sezonu devam ediyor. Karapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Filikci ve beraberindeki teknik personel, ilçedeki üretim alanlarını ziyaret ederek devam eden hasat çalışmalarını hakkında tarlada bilgi aldı. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve verimliliğinin artırılması amacıyla saha çalışmalarının devam edeceği belirtildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, üreticilerin emeklerinin karşılığını alması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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