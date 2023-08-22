Karaman Ziraat Odası, yaban domuzlarına karşı sürek avlarının yapılmasını istedi

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, çiftçinin ürünlerine zarar veren yaban domuzlarına karşı sürek avlarının yapılmasını istedi.

Karaman'ın coğrafi yapısı, bitki örtüsü ve yaban hayatı bakımından av turizmine elverişli bir konumda olduğunu ifade eden Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, "Bu sayede hem gelir elde edilebilir hem de istenmeyen yaban domuzlarından kurtulabiliriz" dedi.

Son zamanlarda çiftçinin başına bela olan domuzdan kurtuluşun çaresinin "av turizmi" olduğunu vurgulayan Bayram, Karaman'da son yıllarda domuz istilası nedeni ile çiftçilerimizin ürün alamaz hale geldiğini ve tüm çaba ve gayretlere rağmen sürek avı düzenlenmesi konusunda sonuç alınamadığını ifade etti. Bayram açıklamasında, "Köylerde yaşayan çiftçilerimiz gündüz arazide çalışıp gece sabaha kadar arazilerinde bin bir güçlükle yetiştirdiği ürünlerini domuzdan korumak için nöbet tutmak zorunda kalıyorlar. Sabah da uykusuz ve yorgun bir şekilde araziye çalışmaya gidiyorlar. Yaban domuzu felaketi ülkemizdeki ve ilimizdeki çiftçilerimizin bitkisel üretimine ve meyveciliğe zarar vermeye devam ediyor" ifadelerini kullandı. - KARAMAN