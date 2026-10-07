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Karaman'da pancar üreticileri 2026 alım fiyatı beklerken kantarlar açıldı

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Karaman'da pancar üreticileri 2026 alım fiyatı beklerken kantarlar açıldı
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Karaman'da 2026-2027 yılı şeker pancarı alım kampanyası başladı; Ereğli Şeker Fabrikası'ndaki başlangıcın ardından kent genelindeki kantarlar açıldı. Üreticiler, alım fiyatının henüz açıklanmaması nedeniyle 2026 pancar alım fiyatını bekliyor.

Karaman'da 2026-2027 yılı şeker pancarı alım kampanyası başladı. Tarlalardan sökülen şeker pancarları kantarlara getirilmeye başlanırken, üreticiler açıklanacak alım fiyatını bekliyor.

Ereğli Şeker Fabrikası'nda 17 Eylül'de başlayan şeker pancarı alım kampanyasının ardından Karaman genelindeki kantarlar da açıldı. Aylar önce toprakla buluşturulan pancarlar, üreticilerin yoğun emeğinin ardından tarlalardan sökülerek kantarlara ve fabrikaya gönderilmeye başlandı.

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, kampanyanın başlamasıyla birlikte üreticilerin en önemli beklentisinin 2026 yılı şeker pancarı alım fiyatının açıklanması olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz yıl eylül ayının sonlarında açıklanan pancar alım fiyatının bu yıl henüz açıklanmadığını ifade eden Bayram, üreticilerin artan girdi maliyetleri karşısında alın terinin karşılığını alabilecekleri bir fiyat beklediğini söyledi.

Gübre, mazot, elektrik, sulama, işçilik, söküm ve nakliye gibi üretim maliyetlerinin önemli ölçüde arttığını dile getiren Bayram, "Üreticimiz ayrıcalık değil, alın terinin karşılığını, zarar etmeyeceği ve üretime devam edebileceği bir fiyat bekliyor" dedi.

Bayram, devletin artan maliyetleri dikkate alan ve pancar üretimini sürdürülebilir kılacak tatmin edici bir fiyat açıklamasını beklediklerini kaydederek, "Devletimizden beklentimiz; üreticimizin alın terinin ve emeğinin karşılığını veren, pancar üretimini sürdürülebilir kılacak tatmin edici bir fiyatın bir an önce açıklanmasıdır" ifadelerini kullandı.

2026-2027 yılı şeker pancarı alım kampanyasının başta çiftçiler olmak üzere sektörün tüm paydaşlarına hayırlı olmasını dileyen Bayram, üreticilere kazasız, belasız ve bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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