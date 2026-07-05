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Karaman'da ıslah edilen meralar tuz çalısı ve bozkır otuyla yeşerdi

Karaman'da ıslah edilen meralar tuz çalısı ve bozkır otuyla yeşerdi
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Karaman'da kuraklık nedeniyle zayıflayan meralara dikilen tuz çalısı ve bozkır otu, hayvancılıkta verimi artırdı. Proje sayesinde otlatma süresi kısalırken, süt veriminde artış gözlemlendi.

Karaman'da kuraklık nedeniyle bitki örtüsü zayıflayan meralarda yapılan ıslah çalışmalarında ekilen bitki türleri, yörede hayvancılığa katkı sağlıyor.

Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2021'de başlattığı Mera Islah ve Amenajmanı Projesi'nde merkeze bağlı köylerin meralarına kuraklığa dayanıklı bitki türleri ekildi.

Ekinözü, Burunoba, Hamidiye, Osmaniye, Göztepe, Çoğlu ve Kızık köylerinin toplam 7 bin 800 dekarlık mera alanı, yüksek protein değerine sahip tuz çalısı (atripleks) ve bozkır otuyla (kochia) yeşerdi.

Proje kapsamında yıl sonuna kadar ıslah edilen alan, 10 bin 500 dekara ulaşacak.

Ekilen bitki yıl boyu yeşil kalıyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Hatice Bulut, AA muhabirine, Karaman'da yaklaşık 800 bin küçükbaş hayvan varlığı olduğunu söyledi.

Kuraklığın yüksek oranda hissedildiği kentte meraya dayalı bir hayvancılık yürütüldüğünü, ıslah çalışmalarını bunu dikkate alarak gerçekleştirdiklerini aktaran Bulut, "Projelerimizi kuraklığa dayanıklı, hayvanların severek yediği, protein ve besin elementleri bakımından zengin olan tuz çalısı ve bozkır otuyla yapıyoruz. Tuz çalısının yılın 12 ayında yeşil kalma özelliği var. Bu sebeple yoğun kuraklık dönemlerinde bile hayvanlara bu yeşil aksamı sağlamış oluyoruz." diye konuştu.

"Süt verimine etkilerini gözlemliyoruz"

Bulut, yetiştiricilerden olumlu geri dönüşler almaya başladıklarını ifade ederek, "Açılışını yaptığımız merada hayvanlarımızı otlatmaya bıraktık. Hayvanların büyük bir iştahla bu bitkiyi tükettiğini gördük. Süt verimine etkilerini gözlemliyoruz. Üreticilerimizden olumlu geri dönüşler alıyoruz. Üreticilerimizin kaba yem girdisini düşürdüğü için şu anda son derece memnun. Bundan sonra da hayvan sayımızın artmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Otlatma süresi kısaldı

Yetiştiricilerden Serkan Atabay da geçmişte köylerinde ciddi kuraklık yaşandığını söyledi.

Önceki yıllarda uzun otlatma sürelerine rağmen hayvanlarını doyurmakta zorlandıklarını belirten Atabay, şöyle konuştu:

"Koyunları diğer taraflarda günde 8 saat otlattığımız halde doymuyor. Şu anda günlük 2 saat otlatmayla hayvanları doyurup eve götürebiliyoruz. Kuraklık çok fazla, burada otun kökü bile kalmamıştı. Hayvanlar yiyecek hiçbir şey bulamıyordu. Kuru toprakta gidiyor, geliyordu. Bu çalıdan memnun kaldık. Hayvanın doyum oranı yüksek. Sütlerde artış var. Tüylerinde bile parlama yaşandı."

Burunoba köyünde 10 yıldır küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Aykut Erduru ise kısa sürede hayvanlarında olumlu değişimler yaşandığını, projeden çok memnun kaldıklarını aktardı.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO
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