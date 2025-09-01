Karadenizli Balıkçılar Av Sezonuna Umutla Başladı

Karadenizli Balıkçılar Av Sezonuna Umutla Başladı
Denizlerde av sezonunun başlamasıyla birlikte Karadenizli balıkçılar, tezgahlarını mezgit, barbun ve istavrit ile doldurdu. Bu sene bol hamsi beklentisi var.

Denizlerde av sezonunun açılmasıyla birlikte Karadenizli balıkçıların tezgahını mezgit, barbun ve istavrit doldurdu. Balıkçılar ise bu sene bol olmasını umdukları hamsinin yolunu gözlediklerini söyledi.

"Vira Bismillah" diyerek denize açılan Karadenizli balıkçılar, limana mezgit, barbun ve istavrit dolu kasalarla dönüş yaptı. Az sayıda lüfer ve zargana da avlayan balıkçılar sayesinde balıkçı tezgahları şenlendi. Havaların sıcak gitmesi ile birlikte ilk günde istenilen satışlar gerçekleşmezken, balıkçıların gözü ise hamside kaldı.

"Palamut yok, hamsi bolluğu bekliyoruz"

Bu sene hamsi bolluğu beklediklerini ifade eden balık satıcısı Murat Durhan, "Bismillah diyerek sezonu açtık. İlk gün barbun, mezgit, istavrit, lüfer gibi balıklar geldi. Sezona güzel başladık. Bu sene sıkıntımız palamut yok. Geçen sene bu zamanlarda palamut çoktu. Tekneler yakın zamanda hamsiye başlayacak. Hamsinin bol olacağını umuyoruz. İri hamsi var denizde. Geçen sene fazla avlanmadığından bu sene hamside bolluk bekliyoruz. Bunun yanı sıra çinekop, mezgit, istavrit, barbun bolluğu da bekliyoruz" dedi.

"Bu sene hamsi bol görünüyor"

Hamsinin geçen seneye oranla bu sene daha bol olacağını ümit ettiklerini dile getiren Sebahattin Keskin de, "Sezon bugün başladı. Mezgit, istavrit ve barbun gibi balıklar geldi. Yakın zamanda balık bollaşır diye umuyoruz. Hamsi de bu sene bol görünüyor. Şu anda mezgit kilo 300, barbun kilo 250, istavrit 200-250 TL'den satılıyor. Hamsiyi bekliyoruz. Havalar da sıcak gittiğinden satışlar normal gidiyor. O nedenle biraz beklemedeyiz" diye konuştu.

Mustafa Bütüner ise "İlk gün olmasına rağmen fiyatlar uygun. Sadece lüferin tanesi 450 TL civarında. Kültür balıkları da aynı zamanda satılıyor. Yakın zamanda hamsinin gelmesini bekliyoruz. Palamut olmadığına göre hamsiyi bekliyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

