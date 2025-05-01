Karadeniz Ordu Tarım, Hayvancılık ve Fındık Fuarı Açıldı

Ordu'da, "Karadeniz Ordu Tarım, Hayvancılık ve Fındık Fuarı" açıldı.

Fatsa Çok Amaçlı Fuar Alanı'nda birincisi düzenlenen fuarın açılışına, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve diğer ilgililer katıldı.

Vali Erol ve beraberindeki heyet, konuşmaların ardından stantları gezerek bilgi aldı.

Fuar, 3 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.