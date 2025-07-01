Karadeniz İçin Akuakültür Eğitimi Düzenlendi

Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü ev sahipliğinde üç günlük teknik eğitim programı organize edildi.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, Aquaculture Demonstration Centre programı kapsamında, Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu öncülüğünde, Gıda Tarım Örgütü koordinasyonunda, "Akuakültür Eğitimi: Karadeniz için Kapasite Geliştirme Programı" gerçekleştirildi.

Program çerçevesinde, Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan ve Gürcistan'dan uzman, araştırmacı ve yetiştirici birlik temsilcilerine, Karadeniz'de sürdürülebilir akuakültür hedeflerini içeren eğitim verildi.

Bugün başlayan, saha ziyaretleri ile somon ve mersin balığı yetiştiriciliğindeki en iyi uygulamalar, besleme, su kalitesi ve balık sağlığı gibi konuların da ele alınacağı eğitim, üç gün sürecek.