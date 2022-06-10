Türkiye için tarihi gün! Erdoğan'ın müjdelediği doğal gaz için borular döşenmeye başlandı - Haberler

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Türkiye için tarihi gün! Erdoğan'ın müjdelediği doğal gaz için borular döşenmeye başlandı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğal gazın karaya nakli için 170 kilometrelik hatta doğal gaz boruları döşenecek. Boruların denize indirilmesi için 13 Haziran günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla tören düzenlenecek. Öte yandan doğal gazın ana dağıtım hattına bağlanması için karada da boru döşeme çalışmaları başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğal gazın çıkartılması sürecinde önemli bir noktaya gelindi. Denizden 170 kilometrelik hatta doğalgaz borularının döşenmesi için Çanakkale Boğazı'nı geçen "Castoro 10" isimli gemi Filyos Limanı'na ulaştı.

Karadeniz gazı için borular döşenmeye başlandı

Filyos Limanı'nda TPAO'ya ait sahada depolanan doğalgaz boruları 13 Haziran günü itibariyle Castoro-10 isimli gemi aracılığıyla 170 kilometrelik hatta deniz tabanına yerleştirilecek. Aynı anda 6 bin faaliyetin yürütüldüğü projede gazın ana hatta taşınması için karada da boru döşeme çalışmaları eş zamanlı sürüyor.

Karadeniz gazı için borular döşenmeye başlandı

4 bin 200 personelin mesai harcadığı çalışmalarda gazın karaya çıkartılması için Fatih, Kanuni ve Yavuz Sondaj Gemileri'ne 13 yardımcı gemi de lojistik desteği sağlıyor.

Karadeniz gazı için borular döşenmeye başlandı

Filyos Limanı'ndan sondaj kuyularının bulunduğu alana ilk boru indirme işlemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilecek. 13 Haziran günü gerçekleştirilecek olan törende borular denizin 2 bin 200 metre derinine yerleştirilecek.

İlk etapta 10 milyon metreküp doğalgaz üretilmesinin planlandığı projede ilk gaz ise 2023 yılında ana dağıtım şebekesine verilecek.

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Karadeniz Ekonomi Haberler

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Yorumlar (6)

Burak Güner:

Zam gelecek vaziyet alın.

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MUSTAFA KEMAL:

TABİ TABİ SEÇİM YAKINDA HERHALDE

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Eğrioturdoğrukonuş:

Daha çıkmadı. Başka biri olaydı bu gazı bulamazdık bile. Nükleer tesislerde devreye girdimi enerji de dışa verdiğimiz onca para ülkemizde kalacak. ama maalesef şuandaki ekonomik koşullardan RTE gider Bu en çok geleck olan hükümete yarayacak!

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