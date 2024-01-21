Karadeniz'de Palamut Tezgahlarda

Karadeniz'de uzun süredir görünmeyen palamut tezgaha indi.

Karadeniz'de balıkçıların ağına takılan palamudun az olduğunu ifade eden Tuncay Kılıç, "Denizde gözüktü ama öyle çok bir şey yok. İlerleyen zamanlarda tek tük de olsa yine görünür. Hava normale dönünce, biraz da soğuduğu zaman çeşitliliğin artacağına inanıyoruz. Hava kötüydü, biraz toparlamaya başladı. Denizde, balıklarda normale dönmeye başlar" dedi.

İlerleyen günlerde tezgahların bollaşacağını öngören Kılıç, "Merada ve Batı Karadeniz'de balığın bollaşmasını bekliyoruz. Hamsiyi daha da bol olarak bekliyoruz" şeklinde konuştu. - DÜZCE