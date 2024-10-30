Üye Girişi
Haberler

Karadeniz'de Palamut Bolluğu: Kastamonu'da Fiyatlar Düşüşte

Karadeniz'de Palamut Bolluğu: Kastamonu'da Fiyatlar Düşüşte
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Cide ilçesinde balıkçılar ağlarını palamutla doldurdu. Limanda tanesi 70 TL'den satılan palamutlar, vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Geçen yıl yüksek fiyatlar nedeniyle balık yiyemeyen vatandaşlar, bu yılki bolluktan memnun.

Karadeniz'de yaşanan palamut bolluğu Kastamonu'da vatandaşların yüzünü güldürdü. Cide ilçesinde limanda tanesi 70 TL'den satılan palamutlar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Karadeniz'e açılan balıkçılar, ağlarını palamutla doldurdu. Bir kaç saat içerisinde kasalar dolusu palamut yakalayan balıkçılar, limana döndü. Balıkçıların yaşadığı palamut bolluğunu haber alan vatandaşlar ise limanın yolunu tuttu. Limanda ağlardan çıkartılan palamutlar 70 TL'den vatandaşlara satıldı. Vatandaşlar, 1 kilogram ağırlığın üzerinde palamudun tanesini 70 liraya almanın sevincini yaşadı.

Balıkçılar, büyükşehirlerde tanesi 120 TL'den satılan palamudu 70 liradan sattıklarını ve vatandaşlar bu sebeple yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Geçen yıl fiyatlar sebebiyle balık yiyemediklerini söyleyen vatandaşlar, bu yıl yaşanan palamut bolluğunun yüzlerini güldürdüğünü söyledi. Ucuz olması sebebiyle sürekli balık aldıklarını ifade eden vatandaşlar, balıkçılara teşekkür etti. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yerel Haberler Balıkçılık Karadeniz kastamonu Ekonomi Yaşam Cide

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin çağrısı tarihi bir fırsat olarak görülmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin "İmralı" çıkışına destek

 Erdoğan'dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk yorum

Erdoğan'dan CHP'li başkanın gözaltına alınmasına ilk yorum

 CHP'liler Ahmet Özer'e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı

CHP'liler Ahmet Özer paylaşımı beklerken Mansur Yavaş bakın ne yaptı
Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin'in babasından kafa karıştıran sözler

Narin Güran'ın babasından kafa karıştıran sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ: Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? Sözleşmeli öğretmen atama tarihleri! Brighton-Liverpool maçı ne zaman? Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 30 Ekim Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Ezgi Sertel Gelin Evi'nde neden yok? Ezgi Sertel açıklaması! Dursun Ataş kimdir, kaç yaşında, nereli? Dursun Ataş hangi partiden? A SPOR CANLI İZLE| Ziraat Türkiye Kupası CANLI İZLE! A Spor canlı maç izle! A Spor HD kesintisiz izleme linki! 31 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! TÜYAP kitap fuarı ne zaman, girişi ücretli mi? 41. TÜYAP kitap fuarı nerede, nasıl gidilir? Silivrispor - Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Silivrispor - Kayserispor maç özeti! Narin'in babası açıklamasında ne dedi? Arif Güran'ın yeni açıklaması Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 30 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.