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Karadeniz'de Palamut Bolluğu, Fiyatlar Düşüşte

Karadeniz'de Palamut Bolluğu, Fiyatlar Düşüşte
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Karadeniz'de bolca avlanan palamut, fiyatları olumlu etkileyerek balıkçıların ve vatandaşların yüzünü güldürüyor. Palamutun iriliği 1,5 kiloya kadar çıkarken, fiyatlar tezgahlarda 120-150 lira arasında değişiyor. Balıkçılar, palamut almanın tam zamanı olduğunu vurguluyor.

Balık bolluğunun yaşandığı Karadeniz'de başta palamut olmak üzere çinekop, barbunya, mezgit, istavrit gibi balıklar tezgahları süslüyor.

Karadeniz'de bu sezon bol miktarda avlanan ve ağırlığı 1,5 kiloyu bulan palamut, balıkçının da vatandaşın da yüzünü güldürüyor.

Tarihi Saathane Meydanı'nda balıkçılık yapan Mehmet Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, palamut bolluğunun fiyatlara da olumlu yansıdığını söyledi.

Olumsuz hava şartlarının ardından denize açılan balıkçıların bol balıkla dönmesinin tezgahları şenlendirdiğini ifade eden Kılıç, "Havalar şimdi düzeldi. Palamut bollaşmaya başladı. Fiyatlar tane 120 lira. İlerleyen günlerde fiyatlar biraz daha aşağıya inebilir." dedi.

Kılıç, palumudun irileştiğini "zindandelen" (palamut balığının iki kilodan ağır olanı) ile "torik" (iri palamut balığı) arasına geldiğini belirterek, "Yaklaşık 1,5 kiloya geliyor. Vatandaşın da palamuda ilgisi çok. Bol bol palamut yiyor. Palamut almanın tam zamanı şimdi. Palamut yaklaşık 1,5 ay daha devam eder. Fiyatlar da normal. Etten, tavuktan ekonomik." diye konuştu.

Balıkçı Abdurrahim Kırbaş da balık satışlarından memnun olduklarını ifade ederek şöyle devam etti:

"2-3 gün hava esti balıkçılar avlanamadı, balık azdı. Bugün hava düzeldi, balıklar gelmeye başladı. Palumut 1,5 kilo geliyor. Bir balıkla 4 kişilik bir aile doyuyor. Karadeniz'de balık kültürü gelişmiş. Herkes balığı seviyor ve tüketiyor. Hamsi, palamut olduğu için olmuyor. Palamut çekildiği zaman hamsi olur diye düşünüyoruz."

Balıkçı Halit Bayrak, en çok palamut satışı yaptıklarını belirterek, "İlgi gayet iyi. Vatandaş memnun biz de memnunuz. Palamut gayet bol. Böyle devam etmesini istiyoruz. Yaklaşık 1 ay daha sürer. Şimdi palamut almanın tam zamanı. Alıp dolaba konulacak zaman şu anda. Balığı yine 5 ay sonra yersin." dedi.

Balık alan vatandaşlardan Ahmet Doğanay, "Tezgahlarda balık bolluğu var. Fiyatlar da gayet iyi, bundan aşağı olmaz. Balıklar irileşmiş. Fiyatlar çok güzel. Balığı fazladan alıp dolaba atacaksın." ifadelerini kullandı.

Tezgahlarda palamut iriliğine göre tanesi 120-150, çipura 150, deniz somonu 200, çinekop 200-300 ve barbun 100 liradan satılıyor.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Ekonomi

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