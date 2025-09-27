Karadeniz'de Olumsuz Hava Şartları Balık Tezgahlarını Boş Bıraktı

Haberler

Karadeniz'de kötü hava şartları nedeniyle balıkçılar denize açılamadı, tezgahlardaki balık azlığı dikkat çekti. Samsun'da balık fiyatları ise artış gösterdi.

Karadeniz'de son günlerde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle balık tezgahları boş kaldı.

Balıkçılar kötü hava şartları sebebiyle avcılık yapmak için denize açılamadı. Olumsuz havadan dolayı tezgahlardaki balık azlığı dikkat çekti. Samsun'da balık tezgahlarında istavrit 40 ile 100 TL arasında satılırken, barbun 100 TL, hamsi 100 ile 200 TL arasında alıcı buldu. Somon ise 150 TL'den müşteriye sunuldu.

Balık almak için tezgahlara gelen bazı vatandaşlar balık olmadığını görünce geri dönmek zorunda kaldı. Balıkçılar tezgahların hava şartlarından dolayı boş kaldığını, kayıkların denize açılmadığını ve yarından itibaren düzelmesinin beklendiğini söyledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
