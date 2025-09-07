Haberler

Karadeniz'de Hamsi Umutları Artıyor

Karadeniz'de av sezonu açılmasının ardından balıkçılar, havaların soğumasıyla birlikte bol hamsi avı bekliyor. Palamut avında umut kalmadı, tüketiciler ise uygun fiyatlar bekliyor.

Karadeniz'de av sezonunun açılmasıyla birlikte denize açılan balıkçılar, hamsinin bol olacağı yönünde umutlarının yüksek olduğunu dile getirdi. Deniz suyunun sıcak olması nedeniyle ağlarını boş çektiklerini söyleyen balıkçılar, havaların soğumasıyla birlikte hamsi avının bereketli geçmesini bekliyor.

Alaplı ilçesinde uzun yıllardır balıkçılıkla geçimini sağlayan Veysel Yazgan, bu sezon palamutta bir beklentilerinin kalmadığını belirtti. Yazgan, "Teknelerin çoğu istirahate çekildi, bazıları iskeleye bağlandı. Umutlar hamsiye çevrildi. Bir sene palamut olur, bir sene hamsi. Bu yıl palamuttan umudumuz yok ama havaların soğumasıyla tekneler yakın zamanda hamsi avına çıkacak. Şu an tezgahlarımızda torik var. Vatandaşlarımızı ve balıkçılarımızı mezgit ile barbun ayakta tutuyor" dedi.

"Suların soğumasını bekliyoruz"

Balıkçı İsmail Kocabaş da sezonun palamut açısından oldukça zayıf geçtiğini ifade ederek, "Attığımız ağlara balık takılmıyor. Yağmurun yağması ve suların soğumasıyla birlikte hamsinin çoğalmasını bekliyoruz. Bu sene çok hamsi olacağını düşünüyoruz. Ama palamuttan artık beklentimiz kalmadı" diye konuştu.

Tüketiciler tezgahta fiyat dengesini bekliyor

Balıkçıların beklentileri yalnızca avla sınırlı değil. Hamsinin bol olması durumunda fiyatların da düşmesi bekleniyor. Vatandaşlar, geçen yıl yüksek fiyatlardan dolayı balığa ulaşmakta zorlandıklarını belirterek, bu sezon özellikle hamsinin tezgahlara bol ve uygun fiyatla gelmesini istiyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
