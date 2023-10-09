Karadeniz'de Hamsi Fiyatları Düşüyor

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklıklarının düşmesiyle beraber balık tezgahları da şenlenmeye başladı.

Rizeli balıkçıların ağlarında hamsi bolluğu yaşanmaya devam ediyor. Yerli hamsinin avlanması arttıkça kilosu 100 TL'den 75 TL'ye 50 TL'ye ve son olarak 35 TL'ye kadar fiyatı geriledi. Balıkçıların yerli hamsinin bol olmasından ötürü yüzü gülerken, vatandaşlarda fiyatlardan oldukça memnun. Denizlerin soğumaya başlamasıyla beraberde balık tezgahları şenlenmeye başladı. Balıkçılar tezgahlardaki balık bolluğunun artmasından ötürü yüzü gülüyor.

Denizlerin soğumaya başlamasıyla balıkların tezgahlarda bol olduğunu belirten Kadir Vural, "Şu anda av sezonu iyi gidiyor. Havalar biraz daha soğudu. Çeşitler bollaşmaya başladı. Çinekop gözükmeye başladı. Yerli balık gözükmeye başladı. Havalar soğumaya başladığından ötürü ürünlerimiz çoğalmaya başladı. Dağdaki bütün toprak denize indi. Deniz bulanık olduğu zaman avlanmak biraz daha sıkıntılı oluyor. Yerli hamsimiz 35 TL, Marmara hamsisi 75 TL. Yerli hamsinin fiyatının düşmesinin sebebi, bol olması. Havaların daha çok soğuması. Havaların sıcaklığı düştü, Bundan dolayı bereketli oluyor. Vatandaşlar memnun. 1 kilosu 35 lira. Normalde etin, tavuğun fiyatı yüksek. Bir kilo hamsiden 2-3 kişi doyabilir. Bereketli bir sezon bekliyoruz. 15-20 gün daha var. Daha bol ve bereketli bir av sezonu bekliyoruz. Bu fiyattan aşağıya düşmez. Çünkü bu işinde maliyeti var. Şu anda 35 lira hamsi, İstavrit 35, Barbun 60 TL. Çupra, Levrek ve Somon var. Havalar biraz daha soğuduğu zaman daha da çoğalacak ve ucuzlayacak" diye konuştu.

Balık fiyatlarından memnun olduğunu ifade eden Halime Atay, "Bugüne kadar hamsi çok yedim. Şimdi tekrardan aldım. Fiyatlardan memnunum. Fiyat çoktu şimdi düştü" dedi. - RİZE