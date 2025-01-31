Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi

İmamoğlu için Ankara'dan çıkıp geldi! İşte ilk sözleri
İmamoğlu'na büyük destek! Adliye koridorları 'Hak, hukuk, adalet' sloganlarıyla inledi

İmamoğlu'na destek için adliye koridorlarında tek bir slogan attılar
İstanbul'da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü

17 yaşındaki çocuk, anne, baba, kardeş ve anneannesini silahla öldürdü
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti

Karadeniz'de Hamsi Azaldı, Palamut Tezgahlara Döndü

Karadeniz'de Hamsi Azaldı, Palamut Tezgahlara Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz'de hamsinin azalmasıyla birlikte Düzce'de palamut taze olarak tezgahlarda yerini aldı. Palamutun tanesi 250 liradan satışa sunulurken, istavrit ise en ucuz seçenek olarak 100 liradan satılıyor.

Karadeniz'de hamsinin denizde az görülmeye başlamasıyla palamut yeniden tezgaha düştü. Düzce'de tezgaha inen palamut, tanesi 250 liradan alıcılarını bekliyor.

Hamsinin kulağına kar suyunun kaçmasını bekleyen balıkseverlere kötü haber Karadeniz'den geldi. Hamsinin denizde az görülmeye başlamasıyla birlikte palamut yeniden tezgahları süslemeye başladı. Tekneler kasalar dolusu palamutla limana dönmeye başlayınca, balıkçılar da tezgahlarını taze palamutla doldurdu.

"Tezgahın en ucuz balığı istavrit"

Düzce'de balıkçılık yapan Recep Bıçakcı, tezgahlarında her çeşit balığın bulunduğunu belirterek, "Deniz levrek, ithal uskumru, çupra, ithal somon, Karadeniz palamudu, çinekop, barbun, mezgit, hamsi ve istavritimiz var. Hepsi yeni geldi, taptaze balıklar. Şu anda tezgahın en ucuz balığı istavrit; kilosunu 100 liradan satıyoruz. Hamsi azaldı, palamut ise tekrar tezgahlarda yerini aldı. Palamudun tanesi 250 liradan satılıyor ve yaklaşık 1 kilo 300 gram geliyor. Ancak palamudun 10 gün içinde yeniden kaybolması öngörülüyor" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Ülke puanında son durum belli oldu
img

Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu
img

Döviz fiyatlarında rekora sadece kuruş kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devrik lider Esad'ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü

Cüzdanını açmaya çalışırken sokak ortasında kurşun yağdırdılar
Galatasaraylı yöneticiler maç sonu soluğu yıldız futbolcunun yanında aldı

Maç biter bitmez yanına koştular
Galatasaray gece yarısı yıldız futbolcuyla yollarını ayırdı

Yıldız futbolcunun kalemini gece yarısı kırdılar
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Mourinho'yu konuşuyor

Bütün ülke Mourinho'yu konuşuyor
Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye'den ayrılma kararı aldı

Alman otomotiv devi Türkiye'den çekildi! Üretim tesisleri satılıyor
Akaryakıt fiyatlarına indirim yürürlüğe girdi

Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek değişiklik

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.