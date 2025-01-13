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Karadeniz'de Hamsi Avında Fırtına Etkisi: Fiyatlar Yükseliyor

Karadeniz'de Hamsi Avında Fırtına Etkisi: Fiyatlar Yükseliyor
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Karadeniz'de etkili olan fırtına, hamsi avını olumsuz etkileyerek fiyatların artmasına neden oldu. Balıkçılar, hamsi sezonunun sonuna yaklaşıldığını ve fiyatların 150 TL'ye kadar yükseldiğini belirttiler.

Karadeniz'de etkili olmaya başlayan fırtına ile birlikte hamsi avının düşmesi fiyatlara da yansıdı.

Hamsi avının artık sonuna da gelindiğini fırtına ile birlikte de denize açılan tekne sayısının tüm Karadeniz'de düştüğünü belirten balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, "Hamsinin şu anda bitiş noktaları. Hamsi gün geçtikçe azalıyor. Bir kaç gün içerisinde bitme noktasına geleceğini düşünüyorum. Geçen haftaya göre büyük değişiklik var. Geçtiğimiz hafta 75-100 TL arasında gidip gelen hamsinin bugünkü fiyatı 150 TL oldu. Bu şekilde biter sezon. Hamside düşüş başladı. Bu sezon balıkçılık adına çok güzel geçti. Bollukla geçen palamut sezonunun ardından hamsi de yüzümüzü güldürdü. Dolu dolu bir sezon yaşadık bu sene. Hamsiden sonra da yaz balıkçılığı başlar mezgit, barbun gibi. Nisan ayı gibi barbun sezonu başlar" dedi.

Fiyatların halen çok yükselmediğini ancak tezgahlarda düşüşün olduğunu ifade eden balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın ise "Hamsi 150 TL, istavrit 125 TL, mezgit 100 TL. Bugün balık az geldiği için fiyatlarda biraz artış var diyebiliriz. İnşallah önümüzdeki günlerde daha fazla balık gelir. Ancak şu anda fiyatlar normal. Hamsi dün yoktu o yüzden fiyatı 250-300 TL civarındaydı. Bugünse düne göre biraz daha iyi olduğu için fiyat 150 TL. Vatandaşın ise balığa karşı ilgisi halen devam ediyor" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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