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Karadeniz'de Balık Sezonu Son Derece Bereketli Geçti

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Karadeniz, bu sezon hem balıkçının hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Sezonu mutlu tamamlayan balıkçılar, aynı bolluğu çaça avında da bekliyor.

Dünyanın en bereketli denizlerinden biri olan Karadeniz, bu yıl hem avcısını hem de tüketicisini sevindirdi. Balıkçılar bol miktarda balık avlarken, vatandaşlar da avlanan balıkları diğer et ürünlerine göre daha ucuza tüketebildi. 15 Nisan'da yürürlüğe girecek av yasağıyla birlikte hamsi, istavrit, mezgit, barbun gibi balıkların tutulması yasaklanırken, tezgahları ise somon, alabalık, levrek, çipura ve tatlı su balıkları süsleyecek.

Malkoç: "Bu sezonu iyi geçirdik, sıra çaçada"

Balıkçıların bu sezonu iyi geçirdiğini ifade eden Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, "Bu sezon biz balık avcıları için iyi geçti. Son günlerde çalışmıyoruz. Denizin açıklarında şu anda çok denizanası var. Bu sene en çok hamsi, istavrit, mezgit, barbun gibi balıklar avladık. Palamut ve çinakop olmadı. Bu yılki balık av sezonu önceki seneye göre daha iyi geçti. Bu sene balıklar para da etti. Piyasa yüksek gitti. Türkiye'de en ucuz ürün, balık. Etin kilosu 500 TL'den satılıyor. Balıklar diğer ürünlere göre ucuz olup iyi satılınca bizim açımızdan da iyi bir sezonu geride bıraktık. 15 Nisan av yasağının ardından çaçaya çıkacağız. Coğrafi işaret belgesinden dolayı Karadeniz'de sadece Samsun'da çaça avlanabiliyor. Mayıs 15'ine kadar da çaça avıyla geçecek. Çaça sanayi balığı, un ve yağ yapımında kullanılıyor. Avlanan çaçalar da ihracat ürünü olarak yurt dışına gidiyor. Bu sene deniz geç soğuduğundan, geç ısınıyor. Deniz suyu sıcaklığı 13 dereceyi geçince çaçalar da meydana çıkacak" dedi.

"Geçen yıl palamut, bu yıl da hamsi yüzümüzü güldürdü"

Balık satıcısı Onurcan Köse ise "Sezon oldukça iyi geçti. Geçen yıl palamut, bu yıl da hamsi yüzümüzü güldürdü. 4 ay boyunca hamsi satmamız, sezonun bizim açımızdan iyi geçmesine neden oldu. Sezonun bitmesine az bir süre kala en çok somon satıyoruz. Sonun yanı ıra levrek de iyi satılıyor. Yasakların da balık piyasasının iyi geçmesinde faydası oldu. Balıkların boyları geçen yıllara oranla büyüdü. 15 Nisan'dan sonra hamsi, mezgit, istavrit ve barbun tezgahlarda bulunmayacak. Onların yerine somon, alabalık, levrek, çipura ve tatlı su balıkları yer alacak" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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