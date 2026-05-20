Doğu Karadeniz'deki Ziraat Odaları Yaş Çay Toplayan Mevsimlik İşçilerin Yevmiyelerini Belirledi

Artvin, Rize ve Trabzon Ziraat Odaları, 2026 yılı yaş çay sezonunda kilogram başı toplama ücretini 10 lira, günlük yevmiyeyi ise 3 bin lira olarak belirledi. Açıklamada, 35 liralık alım fiyatının yetersiz olduğu vurgulandı.

Haber: Gençağa  Karafazlı

(RİZE) - Karadeniz'de çay hasadı yapılan bölgelerdeki ziraat odaları, 2026 sezonunda kilogram karşılığı yaş çay toplama ücretini 10 lira, günlük yevmiye bedelini ise 3 bin lira olarak belirledi.

Artvin, Rize ve Trabzon Ziraat odaları, çay üreticileri ve mevsimlik işçilerin merakla beklediği yaş çay toplama ücreti ile yevmiye bedellerine ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, yaş çay sezonunda kilogram karşılığı toplama ücretinin 10 lira, günlük yevmiye bedelinin ise 3 bin lira olarak belirlendiği duyuruldu. Açıklamada, bu rakamların bilimsel maliyet analizleri ve saha gerçekleri doğrultusunda oluşturulduğu ifade edildi.

Ortak açıklamada, 2026 yılı için açıklanan 35 liralık yaş çay alım fiyatının yetersiz kaldığı ve destekleme priminin henüz netleşmemesinin üreticiyi zor durumda bıraktığı belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Özel sektörün Tarım Bakanlığı tarafından açıklanan fiyatın da altında çay aldığı dönemlerde; çay fiyatı üzerinden toplama ücreti belirleyen simsarlar, bu düşük fiyat durumunda çay toplama fiyatlarını düşürmemektedirler."

Bütün masraf, risk, budama, gübreleme ve ot temizliği emeği bizzat üreticinin sırtındayken, ciro üzerinden bölüşüm dayatmak üreticinin iktisadi ölümü demektir. Bu sebeple ilan ettiğimiz fiyatlar matematiksel olarak üretici aleyhine sınırları zorlasa da enflasyonist ortamda işçi kardeşlerimizin alın terini korumak adına onların lehine ve mutlak manada adil olan en üst sınırdır.

Tüm çay üreticilerimizi sosyal medyadaki manipülasyonlara boyun eğmeyerek bu ortak standarda uymaya, işçi kardeşlerimizi de ekmek kapılarını kapatmayacak bu rasyonel fiyatı kabule davet ediyoruz. Karara aykırı fahiş fiyatlarla piyasayı bozmak Karadeniz çayına ihanettir."

Kaynak: ANKA
