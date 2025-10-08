Karacadağ Pirinci Üretimi Devlet Desteğiyle Artıyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, eriyen kar sularıyla beslenen kaynaklarla yetiştirilen tescilli Karacadağ pirincinin üretim alanı devlet desteğiyle artıyor.

Mayıs ayında çoğunlukla taşlık arazilere ekilen çeltik, eylül ayında düz arazilerde biçerdöverle biçilirken, eğimli arazilerde ise işçiler tarafından orakla toplanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" (TAKE) Projesi kapsamında bu yıl 18 üreticiye, 1460 dekar alanda 32 ton yüzde 70 devlet destekli çeltik tohumu dağıtımı yapıldı.

Karacadağ pirincinin üretim alanı, bu yıl verilen desteklerle geçen yıla göre 300 dönüm artarak 3 bin 800 dekara çıktı.

Siverek Ziraat Odası Başkanı Ahmet Ersin Bucak, AA muhabirine, Karacadağ pirincinin bölgeye has aroması ve tadı olduğunu söyledi.

Günümüzde kullanılan tohumların yüksek verimliliğe sahip olduğunu dile getiren Bucak, "Karacadağ pirinci, Karacadağ bölgesinde ve Siverek'in batı bölgesinde derelerin ağzında suyun olduğu alanlarda ekilen bir çeşidimiz. Çeltikte dünyada kabul edilen dekar verimi 450 kilogram olarak fakat bizim bölgemizde bu 700 kilograma kadar çıkıyor. Rahatlıkla dekardan 600-650 kilogram veririm alabiliyoruz." şeklinde konuştu.

Bucak, bu yıl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tohum dağıtımı yapılarak üreticilere önemli destekte bulunulduğunu belirtti.

Yüksek rekolte bekleniyor

Üründen bu yıl yüksek rekolte beklediklerini ifade eden Bucak, "Dekarda 650 kilogram civarında verim bekliyoruz. Bu da 2 bin 500 tona denk gelecek. Şu an itibarıyla da kilosu 120 TL civarında satılıyor." dedi.

Üreticilerden Mazlum Doğan Ayata da Karacadağ pirincinin aroması ve tadının, soğuk suyla beslenmesinden dolayı farklı olduğunu kaydetti.

Ayata, 2011 yılında çeltik ekimine başladığını, yıllık yaklaşık 100 dekarda üretim yaptığını bildirerek, "Rekolteden ümitliyiz, rekoltesi ve kalitesi iyi gözüküyor. Üretimden kaçmıyoruz, genç çiftçi olarak bunu devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.