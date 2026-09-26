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Karacabey'de çeltik suyuna karışan ilaç domateste 7 tona varan verim kaybı yarattı

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Karacabey'de çeltik suyuna karışan ilaç domateste 7 tona varan verim kaybı yarattı
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Karacabey'de Manyas Gölü'nden gelen sulama suyuna çeltik tarlalarındaki zirai ilaç kalıntılarının karışması, salçalık domates üreticilerinde verim kaybına yol açtı. Üreticiler, dönümde 7 tona varan kaybın önlenmesi için çeltik suyunun sulama kanallarından ayrılmasını istiyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Manyas Gölü'nden sağlanan sulama suyuna çeltik tarlalarındaki zirai ilaç kalıntılarının karışması, salçalık domates üreticilerini tarlada verim kaybıyla karşı karşıya bıraktı.

Karacabey Ziraat Odası İkinci Başkanı Ramazan Düzen ve bölge üreticileri, verim kaybına yol açan durumun çözümü için çeltik tahliye sularının sulama kanallarından ayrılmasını istiyor.

Çeltik suyundan etkilenen domateste dönüm başı 7 tona varan verim kaybı

Gölden gelen suyun sebzelerde gelişim bozukluğuna yol açtığını belirten Ramazan Düzen, şunları söyledi:

"Yaklaşık 220 bin dönüm arazimiz Manyas Gölü'nden gelen suyla sulanıyor. Manyas ve Gönen tarafından çeltik sularının derelere karışması tarım arazilerimize geldiğinde zararlı madde oluşturuyor. Domateslerimiz yapraklarını kıvırıyor ve verim düşüklüğü yaşanıyor. Çeltik sahasından gelen su ile artezyen suyu arasında dönümde 5, 6, hatta 7 ton verim farkı oluşuyor. Çeltik ekilmesine karşı değiliz, o da üretilmeli fakat suyunu ve yolunu ayıracak bir devlet politikası şart. Manyas Barajı'ndan direkt temiz su indirilebilir ya da çeltik suyunun dereye akıtılması engellenebilir."

Düzen, bu yıl da domateste çeltik suyu yüzünden büyük verim kayıpları yaşandığını belirterek, önümüzdeki sezona kadar bu konuda bir adım atılmasını, çözüm bulunmasını istedi.

"Artezyenle suladığımız alanda verim iki katına çıkıyor"

Bölge üreticilerinden Şakir Akkuş ise ilaçlı suyun rekolteyi doğrudan düşürdüğünü ifade ederek, "Çeltik suyu ile sulanan yerlerde 5-6 ton kayıp yaşıyoruz. İlaçlı su Manyas ve Gönen tarafından buraya ulaşıyor. Kendi imkanlarımızla çözebileceğimiz bir durum değil, bu suyun bize ulaşması önlenmeli" dedi.

Artezyen ile sulama yaptığı alanda verimin iki katına çıktığını aktaran Akkuş, "Dönümde 12-13 tonun altında üretim yapmak zarar etmek demektir. Çeltik üreticisi kazanırken biz zarar etmek istemiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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