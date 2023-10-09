Karabük Valisi Mustafa Yavuz, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir'i ziyaret etti
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Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'i ziyaret etti. Vali Yavuz, Demir'e teşekkürlerini ileterek çalışmalarında başarılar diledi.
Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'i ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamada, KARDEMİR'in Yenişehir Yerleşkesi'nde gerçekleşen görüşmede Vali Yavuz, misafirperverliğinden dolayı Demir'e teşekkürlerini iletti.
Yavuz, Demir'e çalışmalarında başarılar diledi.
Kaynak: AA / Ekonomi