Karabük'te yumurtalı pide fiyatları açıklandı
Karabük Kahveci Lokantacı Otelci Pastacı Fırıncı ve Bakkallar Esnaf Odası Başkanı Fikret Arslan, 300 gramlık yumurtalı pidenin 20 liradan satılacağını duyurdu.
Karabük Kahveci Lokantacı Otelci Pastacı Fırıncı ve Bakkallar Esnaf Odası Başkanı Fikret Arslan, 300 gramlık yumurtalı pidenin 20 liradan satılacağını açıkladı.
Başkan Arslan, açıklamasında Ramazan pidesinin fiyatlarının Karabük Esnaf Odaları Birliğinin onayından sonra 300 gram sade pidenin 16 liradan yumurtalı pidenin de 20 liradan satılmasına karar verildiğini duyurdu.
Fiyatların yüksek olmasından fırıncı esnafının da müzdarip olduğunu belirten Arslan, bunun nedeninin maliyetlerdeki artışlardan kaynaklandığını ifade etti. - KARABÜK