Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 87 bini aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Karabük'te Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 87 bin 424 oldu. Kentte en fazla otomobil bulunurken, motosiklet sayısı da 14 bin 549 olarak açıklandı.

TÜİK'in açıkladığı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre, Türkiye genelinde Mayıs ayında 159 bin 623 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, toplam motorlu kara taşıtı sayısı 34 milyon 361 bin 85'e yükseldi.

Verilere göre Karabük'te trafiğe kayıtlı 87 bin 424 aracın 49 bin 284'ünü otomobil, 10 bin 633'ünü kamyonet, 14 bin 549'unu motosiklet, 6 bin 910'unu traktör, 3 bin 447'sini kamyon, 1 bin 619'unu minibüs, 600'ünü otobüs ve 382'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Batı Karadeniz illeri arasında ise Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 213 bin 108, Bartın'da ise 70 bin 896 olarak kayıtlara geçti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı