Karabük'te Şubat ayında 332 konut, 33 iş yeri satıldı

TÜİK'in verilerine göre Karabük'te 2026 Şubat ayında toplam 332 konut ve 33 iş yeri satışı gerçekleşti. Türkiye genelinde ise toplam konut satışı 124 bin 549 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre Karabük'te 2026 yılı Şubat ayında 332 konut, 33 iş yeri satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Türkiye genelinde Ocak ayında ilk el konut satışı 37 bin 785, ikinci el konut satışı 86 bin 764 olmak üzere toplam 124 bin 549 konut olarak gerçekleşti.

Batı Karadeniz illerinden Karabük'te Şubat ayında 235'i ikinci el olmak üzere toplamda 332 konut satıldı. İşyeri satışları üzerinden ise 28'i ikinci el olmak üzere toplam 33 iş yeri satışı da gerçekleşti.

Aynı dönemde Zonguldak'ta ise 524 konut, 75 iş yeri, Bartın'da ise 164 konut, 23 iş yerisatışı gerçekleşti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
