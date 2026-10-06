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Karabük'te 2026 çeltik hasadı başladı, üreticiler TMO'nun fiyat açıklamasını bekliyor

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Karabük'te 2026 çeltik hasadı başladı, üreticiler TMO'nun fiyat açıklamasını bekliyor
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Karabük'te yaklaşık 300 dönüm alanda ekimi yapılan çeltikte 2026 hasadı başladı; üreticiler Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklayacağı fiyatı bekliyor. Yaklaşık 15-20 gün sürecek hasatta sel nedeniyle yaklaşık 30 dönüm alan zarar gördü, 15-20 dönümünde ürün tamamen yok oldu.

Karabük'te "beyaz altın" olarak adlandırılan ve yaklaşık 300 dönüm alanda ekimi yapılan çeltikte 2026 yılı hasadı başlarken, üreticiler Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklayacağı fiyata odaklandı.

Karabük'te çeltik üretiminin önemli merkezlerinden olan bölgede tarlalar biçerdöverlerle hasat edilmeye başlandı. Yaklaşık 15-20 gün sürmesi beklenen hasat döneminde üreticiler, bir yandan ürünlerini toplarken diğer yandan açıklanacak fiyatı bekliyor.

Üretici Halit Gömeç, bu yıl verimlerin genel olarak iyi olduğunu ancak geçen yıla göre dönüm başına yaklaşık 100 kilogramlık düşüş yaşandığını ifade etti.

Gömeç, çeltik üretiminin aileden gelen bir meslek olduğunu belirterek, "2026 yılı çeltik hasadı başladı. Verimlerimiz geçen yıllara göre iyi. Yaklaşık 15-20 gün sürmesi bekleniyor hasadın sona ermesi. Fiyat açıklanmadı, fiyatı bekliyoruz" dedi.

Sel baskını bazı tarlaları vurdu

Bu yıl yaşanan sel nedeniyle yaklaşık 30 dönümlük alanın zarar gördüğünü belirten Gömeç, bu alanın yaklaşık 15-20 dönümünde ürünlerin tamamen yok olduğunu söyledi. Üretimin oldukça meşakkatli olduğunu dile getiren Gömeç, çeltiğin tarım ürünleri içerisinde en zor ürünlerden biri olduğunu belirterek, yıllardır ailesiyle birlikte bu işi sürdürdüklerini kaydetti.

Geçen yılın altında bir fiyatla ürün sattıklarını ifade eden Gömeç, "Geçen yıldan altında mal alıp satıyoruz şu anda. Yani 60 randıman malımızı 30-31 lira, o civarda veriyoruz çeltiği" diye konuştu.

Üreticinin en önemli beklentisinin açıklanacak fiyat olduğunu vurgulayan Gömeç, "Geçen yıldan bu sene biraz düşük dekar bazında. Yaklaşık bir 100 kilonun düşük. Onun için fiyat önemli" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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