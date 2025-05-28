Karabük'te 200 Bin Dekar Alana Hububat Ekimi Yapıldı

Karabük'te 200 Bin Dekar Alana Hububat Ekimi Yapıldı
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Karabük'te toplam 370 bin dekar alanda tarım faaliyetleri gerçekleştiriliyor. 2024-2025 üretim sezonunda 200 bin dekar alana hububat, 68 bin dekar alana yem bitkisi ekilmesi planlanıyor. Ayrıca, silajlık mısır ve çeltik ekimi de dikkat çekiyor.

Karabük'te 200 bin dekar alana hububat ekimi gerçekleştirildi.

Hububat, baklagil ve yem bitkileri üretiminin ağırlıklı olduğu kentte, Araç, Soğanlı ve Eskipazar çayları boyunca oluşan vadi tabanlarında sebze tarımı da yapılıyor.

Yaklaşık 370 bin dekar alanda tarım yapılan Karabük'te, 2024-2025 yılı üretim sezonunda 200 bin dekar alana hububat, 68 bin dekar alana ise yem bitkisi ekildi.

5 bin dekar alana silajlık mısır ekilen ilde, Cemal Ovası'nda da yaklaşık 595 dekar alanda çeltik ekimi gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Ekonomi
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