Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kurban Bayramı dolayısıyla yarın gün sonuna kadar kurum tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz olacak.

Mengen-Yeniçağa yolunun 22-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten sağlanıyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 12-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 59-62. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İzmit-Yalova yolunun 33-35. kilometrelerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından toplayıcı yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Tokat-Niksar yolunun 41-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Elmalı-Finike yolunun 26-47. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun 37. kilometresinde Sporkent Kavşağı'ndaki iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aydın-Milas yolunun 19-20. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 33-37. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı, diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal
