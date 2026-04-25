Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolunun 2-5. kilometrelerindeki Denizli istikametinde yapılacak şev çalışması nedeniyle, emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım orta ve sol şeritten sağlanıyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu kapsamındaki 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerindeki İstanbul istikameti Ayaş Köprüsü'nde yapılacak genleşme derzi değişimi sebebiyle 1. ve 2. şeritler araç trafiğine kapatılarak, ulaşım aynı istikametin diğer şeritlerinden sürdürülüyor.

Bursa-Balıkesir yolunun 37-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Susurluk-Balıkesir istikameti kapatılarak, trafik akışı diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İyidere-Rize-Çayeli yolunun 43. kilometresindeki Çayeli Tüneli'nin Rize-Çayeli yönündeki tüpünde yapılan elektrik, elektronik sistemleri bakım-onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Fatsa-Ordu-Gülyalı yolunun 16-22. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Fatsa istikameti trafiğe kapatılarak, trafik akışı Ordu istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Diyarbakır-Silvan-Bingöl yol ayrımının 71-73. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım, sağ şeritten gerçekleştiriliyor.

Van-Hakkari yolunun 12-13. kilometrelerindeki ve Tuzluca-Iğdır yolunun 8-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları devam ediyor.