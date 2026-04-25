Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolunun 2-5. kilometrelerindeki Denizli istikametinde yapılacak şev çalışması nedeniyle, emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım orta ve sol şeritten sağlanıyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu kapsamındaki 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerindeki İstanbul istikameti Ayaş Köprüsü'nde yapılacak genleşme derzi değişimi sebebiyle 1. ve 2. şeritler araç trafiğine kapatılarak, ulaşım aynı istikametin diğer şeritlerinden sürdürülüyor.

Bursa-Balıkesir yolunun 37-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Susurluk-Balıkesir istikameti kapatılarak, trafik akışı diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İyidere-Rize-Çayeli yolunun 43. kilometresindeki Çayeli Tüneli'nin Rize-Çayeli yönündeki tüpünde yapılan elektrik, elektronik sistemleri bakım-onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Fatsa-Ordu-Gülyalı yolunun 16-22. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Fatsa istikameti trafiğe kapatılarak, trafik akışı Ordu istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Diyarbakır-Silvan-Bingöl yol ayrımının 71-73. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım, sağ şeritten gerçekleştiriliyor.

Van-Hakkari yolunun 12-13. kilometrelerindeki ve Tuzluca-Iğdır yolunun 8-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Mert Davut
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz görevden alındı, yerine Cihad Demirli atandı

Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2 numarasını görevden aldı
Ankara Valiliği, Ayaş Kaymakamlığı'nın paylaşımı hakkında inceleme başlattı

Kaymakamın o paylaşımı için valilik düğmeye bastı

Gaziantep'ten sonra ikinci 'mehter' tartışması Denizli'de yaşandı

Bir mehter krizi daha! Okul yönetiminin yaptığına tepkiler yükseliyor
Kağıthane’de eski sevgiliden akılalmaz barışma tuzağı

Eski sevgilisiyle barışmak için yaptığı plan akıl almaz!
Bursa'da Yüsra'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 15 doktor için soruşturma izni verildi

Yüsra'nın ölümünde 15 doktora kötü haber! Aralarında profesör de var
Ankara Valiliği, Ayaş Kaymakamlığı'nın paylaşımı hakkında inceleme başlattı

Kaymakamın o paylaşımı için valilik düğmeye bastı

Görüntü Türkiye'den! İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu

Görüntü Türkiye'den! İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu

9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin annesinin ifadesi ortaya çıktı

Annesinin ifadesi ortaya çıktı! Hakkındaki iddialara böyle yanıt verdi