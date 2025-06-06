Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bugünden başlayarak 10 Haziran Salı saat 00.00'a kadar (pazartesiyi salıya bağlayan gece) Kurumun sorumluluğu altındaki otoyollar (Yap-işlet-devret yöntemiyle işletilenler hariç) ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz yapılacak.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde İstanbul-Kırıkkale istikametinde Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolundaki yol yapım çalışmaları kapsamında şerit daraltması yapıldığından ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Konya-Karaman-Ereğli Çevre yolunun 13-14. kilometrelerindeki Kaşınhanı Köprülü Kavşağı'nda yürütülen bakım onarım çalışmaları dolayısıyla Çumra-Karaman yönüne gidecek sürücülerin servis yolunu kullanmaları gerekiyor.

Akhisar-Manisa yolunun Manisa Otogar Köprülü Kavşak kısmındaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Antakya-Kilis Devlet Yolunda Deveciler-Tahtalı Bölgesi ve civarı kalıcı deprem konutları bağlantı yolları-rezerv alanları imar yolları yapım işi kapsamında 45-46. kilometrelerde ulaşım kontrollü yapılıyor.

Kayseri-Niğde yolunun 2-8. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Tokat-Niksar yolunun 24-27. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş Niksar istikametinde iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon Rize yolunun (100. Yıl Geri Dönüş Kavşağı mevki) 0-1. kilometrelerindeki bağlantı yolu yapım çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Burdur-Antalya yolunun 37-38. kilometrelerindeki Altınkale Köprülü Kavşağı ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Çanakkale-Çan yolunun 21-23. kilometrelerindeki altgeçit çalışmaları sebebiyle trafik servis yoluna yönlendiriliyor.