Kara Yollarında Çalışmalar Nedenle Trafikte Dikkatli Olunması Gerekiyor
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli otoyol ve yollar üzerindeki bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini duyurdu. Bazı bölümlerde trafik akışı kontrollü olarak sürdürülüyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Lüleburgaz-Saray kavşakları 97-101. kilometrelerinde yürütülen üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
Aydın Çevre Yolu Güney-Kuzey kavşaklarının 0-1. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Aydın-İzmir istikametinde şerit daraltması yapılıyor.
TAG Otoyolu'nun Misis-Adana Doğu kavşaklarındaki üstyapı bakım-onarım çalışmaları dolayısıyla Gaziantep-Adana istikameti araç trafiğine kapatıldı. Ulaşıma, Adana-Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Batı-Savaştepe kavşakları 19-27. kilometrelerinde derz bakım-onarım çalışması yapılıyor. Bu kesimde ulaşım sırasıyla İzmir ve İstanbul yönlerinden çift yönlü sürdürülüyor.
???????Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 55-58. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Sinop-Samsun yolunun 54-61 kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım, Samsun istikametinde bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Doğankent-Kürtün-Torul yolunun 4-35. kilometrelerinde bulunan Günyüzü 2, Günyüzü 1, Elceğiz, Taşlıca, Özkürtün ve Kirazlık tünellerindeki bakım- onarım çalışması dolayısıyla ulaşıma saat 17.00'ye kadar tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Alanya-Gazipaşa-5. bölge hududu yolunun 3-5. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 17-23. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Batman-Siirt istikametindeki sol şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım sağ şeritten çift yönlü devam ediyor.