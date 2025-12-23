Kar Yağışı Fındık Üreticilerini Sevindirdi

ORDU'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının fındık için olumlu etki oluşturduğunu belirten Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, "Fındığın, 500 ile 1000 saat arasında bir soğuklama dönemi geçirmesi gerekiyor. Şu an aralıklı kar yağışı, fındık dallarını hem güçlendiriyor hem de toprağın su toplamasını sağlıyor" dedi.

Ordu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde son haftalarda etkili olan kar yağışı ile birlikte özellikle Kabadüz, Akkuş, Mesudiye, Aybastı, Korgan ve Kumru ilçelerinin yüksek kesimlerindeki fındık bahçeleri beyaz örtüyle kaplandı. Aralık ayında yağan kar ile birlikte fındığın soğuklama ihtiyacının giderildiğini belirten TZOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, "Kentin özellikle 600-700 rakım üzerindeki bölgelerinde kar yağışı gerçekleşti. Bu kar, fındık mahsulü için çok önemliydi ve oldukça iyi oldu. Çünkü fındığın, bu soğuklama dönemini yaşaması gerekiyor. Bu soğuklama döneminin ise aralık ayında olması gerekiyordu ve bu kapsamda zamanlama iyi oldu. Fındık çeşitlerine göre, 500 ile 1.000 saat arasında bir soğuklama dönemi geçirmesi gerekiyor. Şu an aralıklı kar yağışı, fındık dallarını hem güçlendiriyor hem de toprağın su toplaması anlamında çok önemli. Bu dönemlerde gerçekleşen kar yağışının, fındığa yaradığını söyleyebiliriz" diye konuştu.

'KADEMELİ KAR YAĞIŞLARIYLA FINDIK, ÜRETİME UYGUN HALE GELİR'

Fındık üreticilerinin önünde halen çok kritik 3-4 aylık bir süreç olduğunu vurgulayan Soydan, "İnşallah bundan sonra da kış boyunca aralıklarla kar yağışı devam eder. Geçmiş yıllara baktığımızda, kış aylarında sıcak havalar yaşandı ve sonrasında da fındık bahçelerinde yapraklar ve tomurcuklar erken açtı. Sonrasında nisan ayında yağan kar ile maalesef zirai don olayları yaşadık. Umarız bu sene böyle bir mevsim şartları oluşmaz ve kademeli kar yağışlarıyla fındık, üretime uygun hale gelir" dedi.